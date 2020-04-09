Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил о том, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа и рассказал о перспективах "Северного потока - 2".

Об этом Сергей Макогон заявил в интервью порталу Liga.net.

"Уже сейчас очевидно, что Газпром не сможет закончить "Северный поток-2" (СП-2 - Ред.) раньше 2021 года. К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию. Но мы не прекращаем бороться против проекта СП-2 и рассчитываем на поддержку и американских и европейских партнеров, так как СП-2 несет риски не только для Украины, но и для всей Европы повышая ее зависимость от поставок газа из РФ.

Параллельно мы работаем над развитием альтернативных способов использования нашей ГТС. Мы запустили транзит через Украину между европейскими странами и рассматриваем возможность поставок американского LNG через Польшу и дальше в страны Восточный Европы. Также я вижу большой потенциал в развитии бизнеса по сезонному хранению газа в украинских ПХГ", - заявил Сергей Макогон.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Андрей Коболев заверил в том, что "Нафтогазу" хватит финансовой прочности на период ЧС из-за коронавируса.