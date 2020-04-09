Вчера, 8 апреля, перед утренней мессой Папа Франциск I произнес проповедь в которой осудил всех, кто пытается получать сверхприбыли на пандемии коронавируса. В этот перечень вошли спекулянты, банкиры, лицемерные политики и мафиози.

Папа осудил всех тех людей, которые, по его словам, использовали пандемию коронавируса для получения быстрой прибыли, и назвал "лицемерием" то, как некоторые политики справляются с кризисом.

В начале своей утренней мессы папа попросил изменить свое поведение всех, кто пытается зарабатывать деньги на страданиях других, как передает The New York Times.

Понтифик говорил о "людях, которые во время пандемии делают бизнес на нуждающихся, используют их потребности, чтобы заработать на этом - это мафиози, банкиры и многие другие"

"Пусть Господь коснется их сердец и обратит их", - сказал Папа Франциск I.

Ранее "Страна" сообщала, что Папа Франциск I передал Зеленскому пожелания о мире и росте экономики.