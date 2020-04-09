После того, как Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на ВОЗ и ее главу Тедроса Аданома Гебреисуса, на защиту Всемирной организации здравохранения выступил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Генсек ООН призвал пока что не искать виновных и не заниматься определением того, кто как выполнил свою работу, а проявить единство в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом передает Интерфакс со ссылкой на Associated Press.

"Сейчас время для единства - для того, чтобы международное сообщество работало вместе, чтобы остановить вирус и свести на нет негативные последствия", - заявил генсек ООН.

По его словам, сейчас не время для того, чтобы "извлекать уроки", однако когда пандемия закончится, нужно будет изучить, как именно инфекция появилась и почему так быстро распространилась. Также можно будет проанализировать последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию. Он заметил, что уже после этого анализа можно будет делать какие-либо выводы.

Гутерриш добавил, что ситуация с коронавирусом нового типа "беспрецедентная для нашего времени и потому требует беспрецедентного ответа".

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