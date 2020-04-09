В мире общее число инфицированных коронавирусом превысило отметку в 1,5 миллиона.

К 9 апреля COVID-19 диагностировали уже 1 504 971 человека, в то время, как первый миллион набирался почти четыре месяца и миллионный больной зарегистрирован был только 1 апреля.

Статистику приводит сайт исследовательского Университета Джона Хопкинса.

На первом месте среди стран по количеству заболевших находятся США - там выявлено 424 945 случаев. Далее следуют Испания (148 220 заболевших), Италия (139 422), Франция (113 959) и Германия (112 113).

Летальная статистика приближается к отметке в 100 тысяч. К ночи 9 апреля вирус унес жизни 87 984 человек.

Выздоровели от COVID-19 318 068 человек.

В Украине к утру 8 апреля было зафиксировано 1 668 случаев коронавирусной болезни. А 7 апреля - 1 462 случая. Таким образом, за сутки прибавилось 206 новых случаев заражений.

Между тем в Италии за последние сутки установили рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19.