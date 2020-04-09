В ночь с первого на второе апреля жители некоторых европейских стран могли заметить в небе несколько ярких метеоров или болидов. Ученые впервые показали фото небесных тел.

Об этом сообщила Международная метеорная организация (International Meteor Organization).

Вверху слева - метеор в Брюсселе 1 апреля в 22:57 UT. Вверху справа - второй метеор в Брюсселе 1 апреля 23:33 UT. Внизу слева - метеор 2 апреля в Сейсдорфе (Германия). Внизу справа - метеор 2 апреля в Габерге (Австрия).

Два первых метеора, которые появились в небе над Бельгией, запечатлел телескоп CAMS NASA, который находится в бельгийском городе Графонтен. Их траектория была практически параллельной, а сгорание в атмосфере кусочков пыли могли увидеть жители всей страны, кроме западных регионов, а также французы и испанцы.

Прлетевший над Европой 2 апреля метеор сфотографировали камеры полного неба в городе Сейсдорф на юге Германии и в обсерватории Габерг в Австрии. Обычно появление болидов или метеоров размером более метра, которые особо ярко сверкают во время вхождения в атмосферу, редкое явление. Однако на этот раз ученым удалось засечь два таких небесных тела за ночь и еще одно сутки спустя в одном и том же регионе.

Напомним, комета C/2019 Y4 (ATLAS), которая должна была стать самой яркой за последние семь лет кометой, из тех, что можно было увидеть невооруженным глазом, начала угасать.

Как сообщала "Страна", Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) летом 2021 года планирует запустить миссию DART (Double Asteroid Redirection Test), чтобы отклонить астероид от Земли.