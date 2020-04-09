Ученые Хельсинского университета проанализировали исследования о здоровом образе жизни и назвали два основных правила для предотвращения хронических заболеваний и ранней смерти.

Об этом сообщает JAMA Internal Medicine.

Глава группы исследователей Хельсинского университета Солья Найберг отмечает, что по результатам анализа 12 разных экспериментов с 116 тысячами респондентов, выяснилось, что средняя продолжительность жизни может возрасти, если придерживаться комбинации всего двух из всех существующих правил о здоровом образе жизни.

Как известно, для долголетия и здоровья необходимо не допускать ожирения (держать индекс массы тела не выше 25), умеренно пить алкоголь, не курить и соблюдать регулярные физические нагрузки. Соблюдение всех этих правил поможет прожить до 70,3 лет, при этом не страдая от диабета, рака, заболеваний сердечно-сосудистой системы и респираторными болезнями.

Однако исполнять все рекомендации врачей бывает трудно, поэтому Найберг просчитала, комбинация каких полезных привычек будет наиболее полезной и больше всего отразится на здоровье и долгожительстве. Первая и основная привычка - контроль за весом и питанием. Вторую, наиболее удобную привычку, каждый может выбрать сам: отказ от курения, минимальное употребление алкоголя и спортивные нагрузки.

Таким образом ученые определили, что, если придерживаться всех правил здорового образа жизни поначалу трудно, можно выбрать самые удобные для себя варианты. При этом ключевым фактором для здоровья и долгой жизни оказался вес и соответствующее питание.

Напомним, ученые предсказали массовое ожирение из-за сокращения физической активности во время пандемии коронавируса. Тем временем Всемирная продовольственная программа (WFP) ООН прогнозирует масштабный голод из-за пандемии коронавируса.

Как сообщала "Страна", спрос на продукты питания, которые из-за коронавируса имели большую популярность среди жителей страны, постепенно начал уменьшаться, а торговые представители продолжают пополнять свои запасы.