Заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук сообщила, что Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики продолжает работу над законопроектом "О медиа". Этот документ вызвал возмущение многих организаций, включая ОБСЕ, так как усиливает давление власти на СМИ.

Об обсуждении проекта Кравчук отчиталась в своем Facebook.

По словам нардепа, заседание Комитета впервые прошло в режиме видеоконференции с использованием сервиса Zoom.us.

"Уже после завершения заседания сегодня имели еще одно совещание в Zoom нашей рабочей группой по законопроекту "О медиа". За последнее время был проведен целый ряд консультаций и очень подробных обсуждений. Спасибо экспертам Совета Европы, которые активно присоединились к этому процессу. До конца апреля планируем проработать и учесть все конструктивные предложения стейкхолдеров (лиц и организаций, чьи действия или решения могут влиять на успешность системы - Ред.) и международной среды", - написала Кравчук.

Ранее "Страна" подробно описывала, что предлагается в проекте "О медиа".

Мы также сообщали, что нардепы из "Голоса" и "Слуги народа" готовятся продлить запрет российских соцсетей и сайтов в Украине.