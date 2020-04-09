Через месяц, 15 мая, истекает трехлетний срок действия решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях по отношению к российским соцсетям и сайтам.

Об этом написал в Facebook нардеп от фракции "Голос" Роман Лозинский.

Нардепа встревожило, что СНБО не продлевает действие своего решения трехлетней давности и даже не обсуждает такую возможность. Поэтому 8 апреля он направил депутатское обращение к президенту, СНБО, Кабмину и СБУ с требованием "безотлагательно продолжить санкции и блокировки соцсетей страны-агрессора".

В комментарии пришли несколько "слуг народа": Андрей Богданец и Игорь Василив (оба - мажоритарщики Тернопольской области), а также Мария Мезенцева (мажоритарщица по Харькову).

Они написали, что уже готовят постановление о продолжении санкций в отношении российских соцсетей.

Напомним, еще летом советник Зеленского Михаил Федоров заявлял, что открывать доступ к российским социальным сетям не стоит.

А зимой на сайте президента появилась петиция с требованием разблокировать запрещенные российские интернет-ресурсы.