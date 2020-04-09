Лечащихся в кардиологическом отделении Александровской больницы пришлось эвакуировать в другое помещение из-за звонка о минировании учреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции", - указано в сообщении правоохранителей.

По адресу, который дал информатор, расположен кардиологический корпус Александровской больницы, в которой сейчас лечатся больные коронавирусом украинцы. Отмечается, что администрация больницы решила эвакуировать всех больных из отделения в другое помещение.

Сейчас взрывотехники и кинологи проверяют факт минирования здания, а полиция ищет мужчину, который сообщил о предстоящем взрыве.

Напомним, на линию 102 поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. В это медучреждение поступают инфицированные коронавирусом. По словам звонившего, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 9 апреля произойдет взрыв.

Как сообщала "Страна", из-за сообщения о заминировании приостановлена работа Окружного админсуда в Киеве.