Кабмин: карантин в апреле не ослабят

Коронавирус в Украине бьет антирекорды: согласно вчерашнему сообщению Минздрава, понедельник прибавил больше 200 больных за одни сутки, а общее их число быстрыми темпами идет от отметки в полторы тысячи к отметке в 2 тысячи.

Количество умерших перевалило за полсотни, а вот количество выздоровевших по-прежнему отстает.

Но создается ощущение, что с того момента, как информация о ходе эпидемии из единичных индивидуальных случаев превратилась в статистику, многие потеряли к ней интерес. И главным для большинства населения является ответ на вопрос, когда закончится карантин.

Кстати, украинцы в этом плане не слишком отличаются от других стран. Хотя эпидемия, похоже, далека от пика, о начале ослабления ограничений заявили Австрия с Литвой, и даже в Испании, где ситуация уже хуже, чем в Италии, начали говорить о том, что жесткий карантин пора прекращать.

Поэтому не удивительно, что в Украине возник ажиотаж из-за появившегося вчера утром "слива" насчет того, что власть готовится существенно ослабить карантин уже в середине апреля. Слух оказался настолько резонансным, что реагировать пришлось и Банковой, и Кабмину. Шмыгаль лично на заседании правительства разъяснил, что все это – фейк, что карантин точно будет до 24 апреля, а потом с практически стопроцентной гарантией продлится еще и до начала мая.

Чтобы убедить всех в своей правоте, премьер еще и опубликовал рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, которая заявила, что сейчас делать послабление карантина еще рано. Правда, ВОЗ о сроках ничего не говорил, но Шмыгаль сам сделал вывод, что "рано" касается всего апреля.

При этом можно не сомневаться, что продление точно будет минимум до 10 мая: власть наверняка воспользуется поводом, чтобы таким образом "решить" традиционно неудобную для нее проблему Дня Победы. Но дальше уже придется что-то делать. Тем более что уже сейчас ясно: денег на поддержку промышленности и малого бизнеса не будет.

Дерибан с пиаром: 200 миллионов на "культуру"

Верховная Рада на этой неделе не соберется. Видимо, власть все еще не решила, что делать с 16 тысячами правок к "антиколомойскому" закону о банках, который хотели принимать уже во втором чтении. Но дело не только в этом законе. Только вчера, да и то не в полном виде, появился проект изменений в бюджет – вернее, его очередная, уже четвертая по счету версия.

Самые скандальные моменты из нее первым озвучил нардеп от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко, который разъяснил, что правительство по требованию порошенковцев вернуло в бюджет финансирование "патриотического" кино в размере 50 млн гривен и Украинского культурного фонда на сумму 150 млн гривен, а также никинуло денег и на другие "культурно-гуманитарные" направления.

Учитывая тот факт, что все культурные мероприятия отменены и кино в условиях карантина снимать невозможно, нетрудно сделать вывод, что речь идет о 200 миллионах, которые просто разворуют, списав на какие-то липовые мероприятия по скайпу.

В этой ситуации, впрочем, удивляет другое: эти деньги отобрали в том числе и из создающегося фонда борьбы с коронавирусом, и в партии Порошенко этим сильно гордятся. Это уже какой-то новый вид коррупционеров, которые не только воруют, но еще и делают из этого пиар. Так что мутация коррупции происходит не менее успешно, чем мутация коронавируса.

Одним из главных сообщений вчера было то, что упомянутый "антикоронавирусный" фонд ужался почти на 30 миллиардов.

Но самое страшное в этом проекте бюджета другое: источников покрытия дополнительных 100 миллиардов гривен расходов практически нет. Большинство расходных статей, которые хотел срезать бывший министр финансов Игорь Уманский, снова наполнили деньгами. Так что 100 миллиардов предлагается взять из воздуха. Точнее – из печатного станка Нацбанка. А это означает прежде всего две вещи - инфляцию и девальвацию.

Аваков начал войну против "соросят"?

Помимо бюджета и других "коронавирусных" вопросов, Кабмин вчера рассматривал и несколько менее резонансных, но по-своему знаковых тем. К примеру, вопрос о полномочиях общественного совета при Нацагентстве по предотвращению коррупции вряд ли вызвал бы у кого-то интерес, если бы не дискуссия, которую начал министр внутренних дел Арсен Аваков вокруг одного вопроса: могут ли члены общественного совета при НАПК получать зарплаты от иностранных фондов.

Глава МВД высказал мнение: нельзя. И в одной фразе высказал все, о чем оппозиция в течение шести лет предупреждала и прошлую, и нынешнюю власть: "Мы не можем позволить, чтобы иностранцы контролировали государственные структуры через членов общественного совета".

Аваков знает, о чем говорит, ведь распиаренная в свое время реформа полиции тоже происходила под контролем всевозможных советников и "замов по евроинтеграции". Видимо, на собственном опыте он уже понял, что такое иностранный контроль. Хотя и слишком поздно - в 2015 году он послушно выполнял все рекомендации "реформаторов", что и привело к нынешнему развалу правоохранительной системы.

Интересно, что министра внутренних дел поддержал премьер, и попытка посадить на зарплату из иностранных фондов "активистов" в общественном совете при НАПК провалилась. Однако, сказав "а", два главных человека в правительстве должны сказать и "б". Ведь должности "замов по евроинтеграции" и советников по реформам по-прежнему сохраняются в большинстве министерств, а значит, их так или иначе контролируют иностранцы из контор Сороса и Национального демократического института США.

Показательной была ситуация с Минздравом: когда в сентябре оттуда пытались выбить "соросят", на тогдашнее руководство министерства ополчились все грантовые СМИ. Но, как только "соросят" вернули, травля сразу прекратилась. И именно в этой преемственности следует искать ответ на вопрос, почему реформа Супрун все еще продолжается.

Бюрократия по-европейски: 500 млрд евро для экономики ЕС зависли

Пока европейские страны сидят на карантине, их руководители пытаются договориться о задекларированном плане восстановления экономики Евросоюза после эпидемии коронавируса.

Но сделать это не получается: вчера председатель Еврогруппы министров финансов, занимающихся этим вопросом, сообщил, что министры дискутировали 16 часов, но так ни к чему и не пришли.

Это значит, что задекларированная программа вливания дополнительных 500 миллиардов евро в экономику континента зависла. В то время как Штаты одним росчерком трамповского пера собираются вбросить на эти цели сразу 2 триллиона долларов, Евросоюз вновь продемонстрировал всю неповоротливость своего процесса принятия решений.

Все институты ЕС создавались таким образом, чтобы никого не обидеть, чтобы маленький Люксембург и огромная в сравнении с ним Германия имели равные возможности влиять на все решения. Правда, в результате все равно Германия и Франция проводят нужные им решения, оказывая влияние за кулисами, но сама процедура их принятия забюрократизирована так, как у нас не было в самые застойные годы Советского Союза. А в экстренных ситуациях она просто нежизнеспособна.

Так что экономике Евросоюза, как и украинской экономике, придется пока выкарабкиваться полагаясь лишь на усилия национальных правительств. Но далеко не у всех из них есть для этого деньги.

Выборы в США: Сандерс снялся. Что это значит?

В американской президентской кампании-2020 осталась только одна интрига: кого выберут президентом в ноябре. Других вопросов уже нет, поскольку Дональд Трамп давно утвердился в качестве кандидата от Республиканской партии, а в Демократической партии интрига окончательно исчезла вчера: левый демократ Берни Сандерс снял свою кандидатуру. У демократов остался только один претендент – Джо Байден.

Успех Байдена – это характерный пример комплексного применения правильно поданной рекламы и закулисных интриг. Если вспомнить начало предвыборной гонки, то преимущество Сандерса над Байденом казалось неоспоримым. И если бы на первых праймериз штаб Демпартии стал откровенно протягивать своего фаворита, одновременно сбивая "коммуниста", то это привело бы к бунту партии. Но Сандерса сбивали с помощью технического (как потом выяснилось) кандидата Пита Буттиджича, а параллельно продвигали идею о том, что Трампа победить может только Байден. Как видим, результат это дало.

Но теперь перед штабом Демпартии стоит вопрос: как убедить сторонников Сандерса голосовать за Байдена. Сандерс уже призвал к этому и сказал, что главное - победить Трампа. Да и сам Байден вчера уже начал раздавать комплименты недавнему противнику и напоминать его избирателям все тот же тезис, что "только он…".

Однако не факт, что это сработает на 100%: для левых Байден даже в большей степени представитель коррумпированного вашингтонского истэблишмента, чем Трамп, и угрозой второго срока Дональда их на участок не загонишь.

Кстати, Трамп это тоже понимает, и уже начал троллить демократов, предлагая сторонникам Сандерса переходить в Республиканскую партию. Этого, конечно, не произойдет, но президенту достаточно нейтралитета левых демократов, чтобы он победил.