Заболеваемость коронавирусом в Турции за последние сутки побила рекорды прошлых показателей. Так, за день COVID-19 заболело более 4 тысяч человек.

Об этом в Twitter сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Сегодня проведено 24 900 тестов, выявлено 4117 новых случаев, всего заразившихся 38 226. Мы потеряли сегодня 87 пациентов, всего умерших 812. Вылечились сегодня 264, всего 1846 пациентов", - написал Коджа.

Напомним, Турция на фоне роста спроса на лимоны из-за распространения коронавируса ограничивает экспорт этих цитрусовых до конца лета.

Как сообщала "Страна", из Турции, которая тоже сражается с эпидемией коронавируса, пришла обнадеживающая новость. Турецкие исследователи объявили о том, что испытание вакцины от Covid-19 на животных прошло успешно.

Также "Страна" писала, что из-за распространения в эпидемии коронавируса, в Турции объявили комендантский час, запрещающий гражданам в возрасте до 20 лет покидать свои дома без крайней необходимости.