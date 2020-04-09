Ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, подавляющий коронавирус за двое суток. Результаты работы опубликованы на портале Antiviral Research.

Исследователями было проанализировано действие ивермектина на инфицированные коронавирусом клетки, куда они добавили антипаразитарный препарат спустя два часа после заражения. Выяснилось, что одна доза лекарства снизила количество вирусной РНК на 93 процента спустя 24 часа, а на 99 процентов - спустя двое суток.

По словам ученых, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы.

Ивермектин (Ivermectin) - антипаразитарный препарат, применяемый для лечения человека, свиней, крупного рогатого скота, лошадей и овец. В марте 1997 года ивермектин был одобрен для лечения стронгилоидоза, вызываемого круглыми червями. Было предложено запретить использование данного препарата от вшей и чесотки для человека с ослабленным иммунитетом, у пациентов с ВИЧ/СПИДом. Людям ивермектин назначают только перорально.

За открытие ивермектина William C. Campbell и Satoshi Ōmura получили половину Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2015 год, вторая половина досталась за применение артемизинина при лечении малярии.

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