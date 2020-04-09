Во вторник состоялась онлайн-встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

На ней был согласован формат проведения богослужений в условиях эпидемии коронавируса во время главного христианского праздника Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских торжеств - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан.

Участники встречи договорились о следующем.

Службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет вестись онлайн. В храмах могут находиться только священник, прислужник, дьякон и люди, помогающие служить и обеспечивать онлайн-трансляцию.

Присутствующие в храме (кроме священника) обязаны быть в защитных масках или респираторах.

Верующим не возбраняется посещать храмы в индивидуальном порядке не во время богослужений. В таком случае количество лиц, которые одновременно могут находиться в церкви, не должно превышать двух в больших храмах и одного в маленьких (не считая священнослужителей). Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.

В городах освящать куличей и пасхальные корзины священнослужители могут в пекарнях или магазинах. В сельской местности верующие смогут выставить корзины за ворота, а священники пройдут по улицам и освятят их.

В случае попыток верующих посетить церковь полицейские патрули обязаны толерантно разъяснять необходимость выполнения правил карантина. Духовенство тоже должно проводить разъяснения с прихожанами.

Руководители религиозных учреждений должны подать в МВД списки лиц, ответственных за опеку над бездомными, и указать места, где им оказывают помощь.

Представители всех религиозных организаций должны подать списки людей, задействованных в богослужениях, для их беспрепятственного

передвижения.

Совет церквей обратил внимание правительства на необходимость продолжать раздачу бесплатной еды и продуктов людям без определенного места жительства в публичных местах, а также предоставление адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.

Как писала "Страна", 3 апреля Кабмин запретил украинцам отмечать Пасху в храмах.

Мы также писали, что 8 апреля правительство изменило карантинные ограничения.