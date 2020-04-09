Переговоры в формате ОПЕК+, которые намечены на четверг, 9 апреля, закончатся провалом, потому что их участники до сих пор не знают деталей предложения.

Об угрозе срыва нефтяной сделки стало известно из письма министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане председателю конференции ОПЕК Мухаммеду Аркабу, сообщает ТАСС.

Зангане указывает, что неясная риторика недопустима перед важными переговорами. Как минимум, она еще до начала совещания дает рынку сигнал о проблемах. Это, в свою очередь, может усугубить ситуацию с ценами.

"Поэтому Иран выступает против организации встречи без прояснения ряда вопросов", - подчеркнул министр. Также он выразил недовольство, что организаторами заседания выступили страны, из-за которых рынок пришел в нынешнее состояние.

По мнению представителя Ирана, участникам встречи следует знать, какой объем сокращения предлагается, на какой срок, какие обязательства возьмут на себя США и Канада, от какого уровня добычи предлагается считать. Не говоря уже о том, как будут распределены квоты между странами и готовы ли взять на себя обязательства производители, не входящие в организацию. Обычно все эти условия обсуждались заранее, теперь по ним нет никакой информации.

Ранее со ссылкой на источники стало известно, что ОПЕК подготовила параметры будущей сделки для обсуждения, но держит их в тайне. Причина такой секретности не указывается.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад цены на нефть ускорили падение после новостей о переносе встречи стран ОПЕК.

Напомним, организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ перенесла экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля. Новой датой проведения встречи может быть 9 апреля.

Также мы писали, что Россия готова сократить добычу нефти вместе с США и странами ОПЕК+.