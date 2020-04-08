Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов, информирует ТАСС.

"Это я сам в аптеке купил", — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, рекомендовано ли сотрудникам администрации президента использование таких блокаторов.

Отмечается, что подобный блокатор выделяет диоксид хлора, который обеззараживает воздух. Он выглядит как бейдж и носится возле лица, например, на пиджаке.

Ранее журналисты обратили внимание на бейдж Пескова на совещании с регионами, которое накануне провел президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщал Песков, президент РФ Путин намерен продолжить работать дистанционно еще неделю.

Также мы рассказывали, что Путин пообещал россиянам победить коронавирус, как печенегов и половцев.