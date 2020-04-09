Заболеваемость коронавирусом в Британии рекордной за последние сутки. Так, в Объединенном королевстве за день от болезни скончались почти тысяча человек - 938 пациентов с коронавирусом.

Об этом в Twitter сообщил Департамент здравоохранения и социального обеспечения Британии.

За последние сутки в стране вирусом заболело 5 491 человек. За тот же промежуток времени от болезни скончалось 938 пациентов.

"Были протестированы 232 708 человек, у 60 733 анализ на коронавирус оказался положительным. По данным на 17.00 7 апреля, скончались 7 097 госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом", - сообщили в Департаменте здравоохранения Британии.

Напомним, британская медицинская ассоциация позволила врачам самостоятельно решать, какой из пациентов приоритетнее в случае нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщала "Страна", британец, кашлявший на полицейского и угрожавший заразить его коронавирусом, получил шесть месяцев тюрьмы.