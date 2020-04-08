Если животные еще могут убежать от огня, то первые весенние цветы обречены погибнуть. Именно это и произошло с растительностью в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, который пылает с 4 апреля.

Печальные фото последствий рукотворной стихии опубликованы в Facebook заповедника.

На снимках, сделанных до пожара, предстают прекрасные и нежные многолетние тенелюбивые анемоны, а также медонос хохлатка плотная и другие растения.

Теперь же на месте кружевных цветочных ковров остались обожженные, обугленные участки изуродованной земли.

"Вот так человеческая безответственность и преступная небрежность превращает мир красоты в мрачное пепелище... Конечно, природа возродится. Она сильная. А мы?" - задают риторический вопрос сотрудники пострадавшего заповедника.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция нашла поджигателя, устроившего пожар в зоне отчуждения. Он признался, что сделал это ради забавы.

Между тем из-за последствий забавы в зоне может повыситься уровень радиации. СМИ пишут о превышении нормы в 16 раз.