Кабинет министров внес изменения в постановление о предупреждении распространения COVID-19, в частности утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, пересекающих границу, в обсерваторы.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Согласно сообщению, Кабмин утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).

Также Кабмин определил, что местные органы власти имеют право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности, резервного фонда этих бюджетов).

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