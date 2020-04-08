Тест на коронавирус показал положительный результат у старшего сына президента Сербии, Александра Вучича.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Instagram

"Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться – не вариант. Мой старший сын инфицирован коронавирусом. Сын, ты победишь это. Папа любит тебя, мы все любим тебя!", - сообщил Вучич.

По словам президента Сербии, 23-летний Данило был госпитализирован в инфекционную больницу. Вучич уверен, что сын сможет преодолеть инфекцию.

Данило появился в браке Вучича с журналисткой Ксенией Янкович в 1997 году. В семье есть еще два ребенка.

Как сообщил сербский Минздрав, на данный момент в стране коронавирус нашли у 2666 граждан, из них 1705 лечатся на стационаре и 112 - в тяжелом состоянии. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 205 человек. Известно, что внутри страны от COVID-19 умерли 65 сербов.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич отменил обращение к гражданам об экономических мерах борьбы с последствиями эпидемии коронавируса из-за недомогания. Что именно произошло с главой государства, пока не известно.

Как сообщала "Страна", в Сербии, где раньше уже ограничили право граждан находиться на улице после 20:00, ввели комендантский час.