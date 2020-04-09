При вынужденном нарушении ПДД водителя нельзя привлечь к уголовной ответственности, информирует Юрлига со ссылкой на решение Верховного суда.

Так, приговором местного суда водитель был признан невиновным в нарушении ПДД, которое повлекло средней тяжести телесное повреждение (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса). Приговор мотивировано недоказанностью в его деянии состава преступления.

Суд отметил, что столкновение, которое повлекло телесные повреждения, произошло после недозволенного маневра другого водителя, что исключает в действиях обвиняемого нарушения ПДД, поскольку аварийная ситуация вызвана не его действиями, а другим водителем.

Само по себе не избежание столкновения не может быть поставлено ему в вину, поскольку его действия были вынужденными и не находились в прямой причинной связи с общественно опасными последствиями.

Апелляционный суд согласился с таким выводом.

Коллегия судей Уголовного суда ВС поддержала такую позицию судов предыдущих инстанций.

Верховный Суд отметил, что объективная сторона состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК, включает три обязательных признака:

а) общественно опасное деяние (нарушение правил безопасности дорожного движения);

б) общественно опасные последствия (причинение потерпевшему телесных повреждений средней тяжести);

в) причинная связь между деянием и наступившими последствиями.

В случае ДТП с участием нескольких водителей наличие или отсутствие в их действиях состава преступления, предусмотренного ст. 286 УК, требует установления причинной связи между действием (нарушением ПДД) каждого из них и наступившими последствиями, исследования характера и очередности нарушений, которые совершил каждый из водителей, того, кто из них создал опасную дорожную обстановку (аварийную ситуацию), то есть выяснения степени участия (взноса) каждого из них в причинении преступного последствия.

Верховой Суд обратил внимание, что причинная связь в автотранспортных преступлениях отличается тем, что она устанавливается не между действиями водителя и наступившими последствиями, а между нарушениями ПДД и соответствующими последствиями.

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