Вручение поджигателю подозрения. Фото: Facebook/ pol.kyivregion

В среду, 8 апреля, следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку, причастному к пожарам под Чернобылем. Ему вменяют в вину правонарушение по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины - уничтожение или повреждение объектов растительного мира .

Об этом сообщает Facebook полиция Киевской области.

Как установили правоохранители, возгорание травяного настила произошло на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС. Работники Ивановской отдела полиции выяснили, кто причастен к возникновению пожара. Возможным виновником оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка.

Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.

В результате огонь уничтожил растительность, почвенный покров и животных на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения селянину.

Скриншот из Facebook полиции Киевской области

Как писала "Страна", полиция вышла на поджигателя два дня назад.

Между тем спасатели боролись с возгоранием несколько дней.

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