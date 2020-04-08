В среду, 8 апреля, следователь Иванковского отделения полиции по согласованию местной прокуратуры сообщил о подозрении 27-летнему молодому человеку, причастному к пожарам под Чернобылем. Ему вменяют в вину правонарушение по ч. 1 ст. 245 Уголовного кодекса Украины - уничтожение или повреждение объектов растительного мира .

Об этом сообщает Facebook полиция Киевской области.

Как установили правоохранители, возгорание травяного настила произошло на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения ЧАЭС. Работники Ивановской отдела полиции выяснили, кто причастен к возникновению пожара. Возможным виновником оказался ранее судимый 27-летний житель села Раговка.

Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы ради забавы в нескольких местах поджег дикорастущую траву.

В результате огонь уничтожил растительность, почвенный покров и животных на общей площади 5 га территории Котовского лесничества. А в атмосферу высвободились вредные химические соединения.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения селянину.

Как писала "Страна", полиция вышла на поджигателя два дня назад.

Между тем спасатели боролись с возгоранием несколько дней.