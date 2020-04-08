В среду около 22:00 на линию 102 поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. В это медучреждение поступают инфицированные коронавирусом.

Информацию о звонке опубликовала в Facebook группа "Киев оперативный".

По словам звонившего, он заложил 5 килограммов тротила, и в 03:00 9 апреля произойдет взрыв.







Пресс-секретарь полиции Печерского района Киева Оксана Тищенко сообщила агентству "Укринформ", что в больницу выехала группа правоохранителей.

"Такая информация у нас есть, сейчас туда выехала следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники. Когда закончится проверка, как вообще она будет проходить, и будет ли эвакуация, - я пока вам сообщить не могу", - сказала Тищенко.

Зимой "Страна" писала, что аноним сообщил в полицию о минировании в Киеве площадей, домов и торговых центров.

Также мы рассказывали, что столичная полиция задержала двух одиннадцатиклассниц за ложные минирования школ.