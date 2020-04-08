Кабмин обеспечил возможность получать квалифицированную электронную подпись во время карантина.

Соответствующее постановление № 255 от 2 апреля 2020 года вступило в силу 4 апреля, передает Юрлига.

Правительственным документом изложено в новой редакции постановление № 211 "О предупреждении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

В период карантина необходимость использовать квалифицированную электронную подпись (КЭП) растет, ведь с ее помощью граждане смогут дистанционно подписывать документы, пользоваться государственными сервисами, подавать отчетность в налоговые и контролирующие органы и т. п.

Чтобы получить КЭП, чаще всего необходимо обращаться в аккредитованные центры сертификации ключей (АЦСК) лично. КЭП в любом случае не может предоставляться без идентификации личности, поясняют в Минцифры.

Некоторое время получить КЭП было невозможно, ведь во время карантина работа некоторых субъектов хозяйствования, принимающих граждан, была прекращена.

Поэтому соответствующие изменения позволяют функционирование АЦСК во время карантина. Центры обеспечат работников индивидуальными средствами защиты и будут предоставлять подписи в безопасных условиях.

Ранее сообщалось, как можно подать документы в центр занятности онлайн.

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