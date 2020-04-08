Разработчики популярной социальной сети Instagram тестируют личные сообщения между пользователями для персональных компьютеров. Ранее функция была доступна только через приложение.

Об этом сообщает Business Insider.

Разработчики отмечают, что для некоторых пользователей функция была доступна с января этого года, но сейчас тестируется улучшенная версия Direct Messages для веб-версии. Неизвестно, когда сообщения станут доступны для всех пользователей веб-версии, однако представитель компании отметил, что разработчики "работают над этим".

В ближайшем будущем пользователи Instagram смогут создавать групповые чаты, делиться фотографиями и личными сообщениями с компьютера, но не смогут общаться по видеосвязи, как это стало возможно в приложении.

Активировать Direct на ПК можно, нажав в правом верхнем углу программы, открыв Instagram в любом браузере.



Напомним, в мессенджере WhatsApp объявили о введении ограничений на отправку популярных ("вирусных") сообщений, чтобы помешать рассылке фейков о коронавирусе. Теперь отправлять их можно только одному человеку за раз.

Как сообщала "Страна", популярное во время карантина приложение Zoom попало в грандиозный скандал после того, как тысячи частных разговоров попали в интернет. Приложение Zoom передавало личные данные пользователей Facebook, а личные видео пользователей обнародованы на платформах в Youtube и Vimeo под однотипными названиями.