Вчера глава Министерства цифровой политики сообщил о готовности приложения "Действуй дома", которое будет контролировать передвижения граждан на изоляции. А теперь в ведомстве разъяснили, как работает приложение.

Объяснение опубликовано в Facebook министерства.

Мобильное приложение создано для мониторинга за соблюдением режима самоизоляции в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11 марта "О предотвращении от распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". С его помощью будут следить за такими категориями граждан:

вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка COVID-19;

контактировавшие с больными;

болеющие COVID-19 и находящиеся на домашнем лечении или имеющие симптомы инфекции.

С помощью приложения гражданин регистрируется в месте прохождения изоляции. После этого несколько раз в день ему будут приходить уведомления о необходимости загрузить подтверждение пребывания дома (FaceID, селфи и разовое снятие геолокации). Фото проверят на достоверность с помощью искусственного интеллекта.

В следующем релизе "Действуй дома" будет предусмотрена возможность экстренного звонка на горячую линию Минздрава, а также заказ лекарств и продуктов онлайн.

Как писала "Страна", Минцифры анонсировало запуск приложения 26 мрта.

Мы также рассказывали, что запустить подобное приложения в конце марта планировали и в Германии.