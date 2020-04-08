В Днепропетровской области за все время эпидемии зафиксировали 41 случай заражения COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Так, в Днепропетровской области коронавирусом болел 41 пациент, однако 4 человека уже выздоровели и успешно прошли повторный тест на инфекцию SARS-CoV-2.

За последние сутки в регионе провели 87 дополнительных тестов на заболевание для тех, кто болел пневмонией или контактировал с больными. Все ПЦР-исследования показали отрицательный результат. Врачи ждут результатов еще 94 тестов.

"Сегодня проверили на коронавирус еще 87 жителей области. Это жители Новомосковска, Кривого Рога, Днепра, Каменского и Павлограда. К счастью, ни одного случая COVID-19 не выявили. Сейчас в процессе лабораторной проверки еще 94 образца" - добавил глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Напомним, глава Днепропетровского облсовета Cвятослав Олейник заявил, что эпицентром вспышки коронавируса в Днепропетровской области стало молитвенное собрание баптистов в поселке Первомайское.

Как сообщала "Страна", пациент из Днепропетровской области выздоровел от коронавирусной инфекции. Таким образом это уже седьмой человек в Украине, который оправился от заболевания Covid-19.

Также "Страна" писала, что еще два человека из Днепропетровской области выздоровели от Covid-19. Повторный тест не выявил у них инфекцию SARS-CoV-2.