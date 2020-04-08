Число заболевших в США быстро растет. Фото: pexels.com

Количество жителей США, зараженных коронавирусом, к вечеру 8 апреля (по Киеву) превысило 400 тысяч. Оно составляет 404 352 человека.

Об этом свидетельствуют данные на сайте американского исследовательского Университета Джона Хопкинса.

По числу заболевших США уже в разы обогнали Испанию (146 690 инфицированных) и Италию (139 422).

Карта заболеваемости коронавирусом

Согласно статистике Университета, к среде 13 829 американцев скончались от коронавируса. Больше всего смертей зарегистрировано в городе Нью-Йорке.

С момент начала эпидемии выздоровели 22 775 заболевших. 

Число умерших и выздоровевших в США

Ранее "Страна" сообщала, что за прошлые сутки в штате Нью-Йорк от коронавируса скончался 731 человек. Это наибольший показатель смертности с начала эпидемии COVID-19 в регионе.

Также мы разбирались, почему в США такое огромное количество заболевших.

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