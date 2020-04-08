В Министерстве образования и науки показали, когда начнется ВНО в зависимости от того, когда закончится карантин из-за коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Так, если карантина закончится в начале мая или в начале июня, то основная сессия ЗНО пройдет с 25 июня по 17 июля. А если ограничения снимут в начале августа, то тестирование пройдет с 17 августа по 4 сентября.

Прием документов в университеты стартует с 13-22 августа или с 4-13 октября соответственно.

Скриншот: Facebook/МОН

Напомним, в Минобразования отреагировали на слухи о карантине до 15 мая и отмене ВНО.

Как сообщалось, премьер Шмыгаль опроверг отмену карантина в апреле. Продлят до мая.