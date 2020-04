Комета C/2019 Y4 (ATLAS), которая должна была стать самой яркой за последние семь лет кометой, которую можно было увидеть невооруженным глазом, начала угасать.

Об этом сообщает тематический портал The Astronomer's Telegram.

По информации исследователей, комета, которую впервые зафиксировали 28 декабря 2019 года при помощи автоматизированной системы по поиску опасных для Земли небесных тел ATLAS и получила одноименное название. Особенность небесного тела в том, что комета должна была стать самой яркой за последние семь лет из тех, которые можно увидеть с Земли невооруженным взглядом.

Период обращения ATLAS - 5476 земных лет, самая удаленная от Солнца точка на ее орбите находится на расстоянии 621 астрономических единиц от Солнца, между рассеянным диском и облаком Хилла. Наиболее приближенная к Солнцу точка орбиты находится около орбиты Меркурия. Именно в этом месте земляне смогли бы наблюдать ее с 23 по 31 мая.

Начиная с февраля текущего года яркость кометы непрерывно росла, что радовало астрономов. Ожидалось, что к середине-концу мая небесное тело сможет видеть каждый, однако 5 апреля исследователи при помощи телескопа NEXT (Ningbo Education Xinjiang Telescope) обнаружили, что, исходя из формы кометы, ее ядро разваливается, хвост становится короче, а части небесного тела отваливаются в ходе приближения к Солнцу.

