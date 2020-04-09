Сегодня, 9 апреля, Украина уже 29-й день живет на карантине. Несмотря на многочисленные ограничения, последняя статистика МОЗ говорит о приросте заболевших коронавирусом - плюс 14%.

По данным на утро вчерашнего дня, в нашей стране было 1668 человек инфицированных (+206 подтвержденных диагнозов). Скончались 52 (+7 за сутки), излечились меньше - 35 (+7 за сутки).

Одна из умерших - военная из Ивано-Франковской области. Это первый случай смерти от коронавирусной пандемии в украинской армии. Женщина заразилась от односельчан, а лечение оплачивала самостоятельно.

У здоровых украинцев другая серьезная проблема. Из-за карантина благосостояние граждан ухудшается. Подтверждаются трудности и тем, что люди массово перестали платить за коммунальные услуги.

За границей обстановка кардинально не улучшается. В США уже почти 400 тысяч заболевших Covid-19, это как население областного центра в Украине. Испания с 26 апреля начинает ослаблять карантин - там более 140 заболевших, зато вылечились более 43 тысяч человек.

"Страна" продолжает следить за самыми важными новостями о коронавирусе в Украине и мире. Этот материал обновляется.

08:40 В Швеции, кстати, отказались от препарата хлорохин, который входит в украинский протокол лечения. Уж очень тяжелые побочные эффекты он дает. Вплоть до слепоты.

08:21 В Австрии некоторые торговые сети начали раздавать посетителям медицинские маски бесплатно, прямо на входе в магазин.

Фото ukrinform.ru

08:03 Число безработных в Украине выросло на 13% по состоянию на 7 апреля, сообщил вчера министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

08:00 Вот так соблюдается карантин в Киеве

07:54 Шведы отказались применять против коронавируса американский препарат хлорохин из-за его побочных эффектов - мигрени, спазмов и даже потери зрения. Отметим, что это антималярийное лекарство было включено в украинский протокол лечения.

07:49 В Австралии ученые выяснили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов. Выводы исследователей опубликованы в издании Antiviral Research.

07:42 Вот так вчера эвакуировали после звонка о минировании Александровскую больницу в Киеве.

Фото - Алексей Фалин

07:31 В мире число заболевших превысило полтора миллиона человек. В США антирекорд - почти две тысячи погибших за минувшие сутки.