Николаевское чудо. Главный санврач летит в единственный регион Украины, где нет коронавируса, для изучения феномена
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко завтра, 9 апреля, планирует прилететь в Николаев.
Он хочет выяснить, почему в городе и области до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом.
О своем намерении чиновник МОЗ рассказал в эфире программы "ТСН" телеканала 1+1.
"Я завтра лечу в Николаев, чтобы посмотреть, почему там нет ни одного случая коронавирусного заболевания. Это вопрос нарушения алгоритма тестирования или там действительно такая стабильная ситуация? Мы это рассмотрим и будем принимать решение", - сказал Ляшко.
Спустя почти месяц после начала карантина в Николаевской области все-таки начали догадываться, что нужно проверить тесты на коронавирус.
Видео: YouTube/ ТСН
Как писала "Страна", вчера в Минздраве Николаевскую область, куда не может пробраться коронавирус, назвали феноменом.
Мы также сообщали, что отсутствие заболевших в регионе можно объяснить тем, что там делают очень мало тестов на коронавирус.