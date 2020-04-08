Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко завтра, 9 апреля, планирует прилететь в Николаев.

Он хочет выяснить, почему в городе и области до сих пор не зарегистрировали ни одного случая заражения коронавирусом.

О своем намерении чиновник МОЗ рассказал в эфире программы "ТСН" телеканала 1+1.

"Я завтра лечу в Николаев, чтобы посмотреть, почему там нет ни одного случая коронавирусного заболевания. Это вопрос нарушения алгоритма тестирования или там действительно такая стабильная ситуация? Мы это рассмотрим и будем принимать решение", - сказал Ляшко.

Спустя почти месяц после начала карантина в Николаевской области все-таки начали догадываться, что нужно проверить тесты на коронавирус.

Видео: YouTube/ ТСН

Как писала "Страна", вчера в Минздраве Николаевскую область, куда не может пробраться коронавирус, назвали феноменом.

Мы также сообщали, что отсутствие заболевших в регионе можно объяснить тем, что там делают очень мало тестов на коронавирус.