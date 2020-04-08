За последние сутки в Италии зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил глава итальянского департамента гражданской обороны Анджело Боррелли в ходе онлайн-брифинга в Facebook.

"Сегодня рекорд по выздоровевшим: 2 009 за день. Кроме того, за сутки 542 пациента умерли", - рассказал Боррелли.

По информации ведомства, количество больных в отделениях интенсивной терапии неизменно снижается уже пятый день подряд.

О снижении распространения тяжелой формы коронавируса - в начале ролика. Видео: Facebook / Dipartimento Protezione Civile

Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса излечились 26 491, еще 17 669 умерли. С начала года было зарегистрировано 95 262 больных. За день их количество выросло на 1 195.

Напомним, в Италию из Киева украинские власти направили самолет с помощью для итальянских медиков в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Рейс вылетел из аэропорта "Киев" (бывшие "Жуляны"). Помощь организована по специальному указу президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщала "Страна", в Италии снижается число пациентов с коронавирусом в палатах интенсивной терапии. За сутки зарегистрировали 636 смертей от коронавируса, однако правительство предупреждает, что итальянцам не стоит ждать послабления карантина до 16 мая.