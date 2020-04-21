Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в Нацполицию из-за привлечения к съемкам фильма "Дау. Дегенерация" режиссера Ильи Хржановского младенцев из украинских детских домов, в том числе детей с сидромом Дауна.

"В сети появилась информация и кадры относительно использования детей в съемках фильма "Дау. Дегенерация". По полученной предварительно информации, в съемках использовали детей из детского дома. В кадрах - младенцы. Это дети, для которых участие в таких съемках может быть травмой на всю жизнь! Есть и другие факты, которые требуют подтверждения, - заявил Кулеба. - Вероятность этих фактов, а также то, кто позволил использование детей должна расследовать полиция, в которую я уже обратился с соответствующим запросом".

На нарушение прав детей обратила внимание детский нейропсихолог Елена Самойленко, написавшая на своей странице в Facebook, что детей использовали для съемки сцен с насилием.

"Дети не плачут просто так. Они плачут, когда голодно, больно, пространство вокруг кажется угрожающим, когда страшно. Они уверены, если раздражитель не исчезнет, то они умрут. Это глобальный страх, который помогает человеку выживать и звать на помощь", – заявила она.

Также Самойленко сообщила, что детям-сиротам с согласия опекунов из детдомов во время съемок сделали ЭЭГ по назначению врача (диагностическую процедуру по выявлению эпилептических состояний).

Фильм обошелся госказне в 5 миллионов гривен

Как отметил генеральный директор кинофонда Национальный центр Александра Довженко Иван Козленко, фильм "Дау" снимался по заказу Госкино за бюджетные средства. В качестве аванса за создание фильма было уплачено более 5 млн гривен. Лента была одобрена и высоко оценена комиссией Госкино в апреле 2018 года. В 2019 году состоялся его показ в Париже в непубличном формате. Однако, тогда это был "материнский" фильм" - байопик, и в нем отсутствовали сцены насилия над детьми.

При этом на сайте проекта анонсировалось еще 14 фильмов из этого же цикла.

И они увидели свет только в нынешнем году. На прошлой неделе в интернете появились фильмы "Дау. ‎Дегенерация"‎ и "Дау. Наташа"‎, показанные в феврале 2020-го года на Берлинском кинофестивале. Отметим, что "Дау. Наташа" получило две награды на Берлинале.

"Госкино не финансировало ни один из 14 фильмов цикла "Дау", анонсированных на сайте проекте, - отметил Козленко. - Он (режиссер. - Ред.) называл это законченным фильмом, но с тех пор много воды утекло".

О чем скандальный фильм

Изначально режиссер Илья Хржановский хотел снять фильм о Нобелевском лауреате Льве Ландау, вдохновившись мемуарами его жены Конкордии Дробанцевой. Но в итоге героя заменили на вымышленного персонажа Дау, напоминавшего отдаленно знаменитого физика и то, что происходило с ним.

Проект стал скандальным еще до начала показа из-за сцен насилия и секса, многие из которых были реальными. Режиссера обвиняли в бесчеловечном отношении к участникам съемочного процесса.

Основные съемки фильма проходили в Харькове, специально для них Хржановский построил на территории заброшенного стадиона Институт. По сюжету он существует с 1938 до 1968 года. Там же живут практически все персонажи. Города, в которых происходят события фильма, никогда не называются, но чаще всего это условный Харьков или условная Москва.

На создание фильма ушло 13 лет. Съемки проходили в Харькове и заняли три года (начались в 2008 и закончились в 2011-м). Для них построили специальный павильон в виде советского НИИ, несколько улиц, буфет. В проекте снялось около 300 человек, из них половина постоянно жили на территории огромной съемочной площадки.

Среди тех, кто засветился в проекте, были известные украинские политики и журналисты. Например, Михаил Добкин фильме сыграл первого секретаря харьковского горкома КПУ, Нестор Шуфрич стал наркомом тяжелой промышленности, Михаил Бродский сыграл секретаря ЦК Компартии Украины, Дмитрий Гордон в фильме – комбриг. Также в фильме снялся Леонид Черновецкий.