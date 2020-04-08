Уже до Пасхи произойдёт обмен пленными между Донецком и Киевом по формуле "10 на 8". Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова.

Договоренности были достигнуты во время заседания Трехсторонней контактной группы в среду в режиме видеоконференции.

Эту информация подтвердил и Офис президента Украины.

"Были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи", - сообщает в среду пресс-служба ОП.

О значении этого события написал Telegram-канал "Политика Страны".

"Обмен пленными на фоне полного тупика по всем другим направлениям мирных переговоров (вчера стороны вновь так и не смогли договориться о разводе войск, а в конце марта Украина вообще отклонила все наработки) - это знак, что стороны стараются не до конца обнулить диалог.

Правда, он будет вестись в ограниченном масштабе. Мини-обмен - это шаг, сделанный, чтобы огонёк переговоров совсем не затух.

Также его можно рассматривать как пас со стороны Дмитрия Козака своему киевскому визави Андрею Ермаку. Глава Офиса президента ещё на прошлой неделе анонсировал обмен пленными. И вот сейчас, получается, прогноз сбылся. Теперь на этой теме Ермак может попытаться укрепить свои политические позиции после скандала с Гео Леросом", - сообщает "Политика Страны".

Напомним, Лерос опубликовал видео с участием брата Ермака, на которых родственник вел переговоры об устройстве неких лиц на высокие должности.