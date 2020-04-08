Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что руководителям стран следует избегать политизации темы борьбы с COVID-19. По его мнению, так им будет легче справиться с последствием распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Во время пресс-конференции в Женеве главу ВОЗ попросили прокомментировать слова президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего действия организации в борьбе с пандемией.

"Не надо политизировать тему вируса, если вы не хотите увидеть еще больше умерших", - ответил Гебрейесус, напрямую не упоминая Трампа.

Затем он предложил США и Китаю сплотиться и вместе работать над тем, чтобы победить коронавирус.

Как писала "Страна", Трамп рассматривает возможность остановки отчислений из госбюджета в пользу ВОЗ, так как считает организацию виновной в ухудшении ситуации с коронавирусом в США.

Ранее глава Белого дома обвинял Всемирную организацию здравоохранения в поддержке Китая и неправильных советах США.