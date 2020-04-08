Для квартирных воров сейчас настали черные дни, поскольку практически все население сидит по домам из-за карантина. Зато у мошенников, зарабатывающих на жалости, в эти дни горячая пора.

На странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook рассказывается об аферисте, который ходит по квартирам и собирает деньги на похороны несуществующих соседей.

Сообщество опубликовало видеозапись из подъезда дома по улице Глазунова, 3. На нем запечатлен один их таких собиральщиков по имени Дима.

Видео: Facebook/ KyivOperativ

"Мы соседи ваши из 12-й квартиры. Собираем на похороны - Валентина Ивановна умерла. Я внук ее, Дима меня зовут", - говорит мошенник вкрадчивым голосом.

Однако хозяйка квартиры отвечает, что ничем не может помочь.

В комментариях подписчики пишут, что Диму ловили на лжи не менее пяти раз.

Ранее "Страна" рассказывала о другой схеме мошенничества - с помощью рассылок СМС-сообщений от имени банков с предложением получить якобы государственную помощь.

Также мы сообщали, что аферисты принялись спекулировать на доплатах по 1000 гривен для пенсионеров.