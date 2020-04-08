На территории Львовской области зафиксировали уже второй летальный случай от заражения Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации со ссылкой на данные исполняющего обязанности директора департамента здравоохранения Андрея Васько.

Как он сообщил, речь идет о 50-летнем мужчине. Его диагноз подтвердился лабораторно ночью 7 апреля. Его доставили в клиническую больницу Львовской железной дороги в тяжелом состоянии - с дыхательной недостаточностью и желудочно-кишечным кровотечением.

"Несмотря на усилия врачей, мужчина скончался в реанимации", - сказал Васько.

Как сообщили в ОГА, во Львовской области диагностировали коронавирусное заболевание Covid-19 у 47 человек. В областной инфекционной больнице находятся 85 человек. Состояние 9 – тяжелое, два пациента на аппарате искусственной вентиляции легких. Среди заболевших - двое несовершеннолетних.

Напомним, по данным на утром 8 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 1 668 человек.

Также мы писали, что в Кировоградской области женщина с коронавирусом умерла через 7 минут после госпитализации.