Украинский президент Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с праздником Песах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в среду, 8 апреля.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Песаха – праздника, установленного в честь свободы еврейского народа. Еврейская община Украины является активным участником общественной жизни, она осуществляет плодотворную гуманитарную и благотворительную деятельность, способствует развитию духовности и укреплению межконфессионального согласия в нашей стране", - говорится в поздравлении.

"С большим уважением, желаю всем вам теплого душевного праздника в кругу ваших близких и родных людей", - отметил Зеленский.

Напомним, сегодня Епифаний обсудил с Зеленским Пасхальные богослужения.

Также мы писали, что Кабмин Украины запретил украинцам отмечать Пасху в храмах.