В среду, 7 марта, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 27,36 грн/$1. Это произошло после стремительного его укрепления в период со 2 по 7 марта до 27,055 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,34-27,38 грн/$1.

Согласно данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 8 апреля снизился до 27,15 грн/$1 с 27,26 грн/$1 во вторник.

Центробанк немного ослабил официальный курс гривни на 9 апреля до 27,1965 грн/$1 с 27,0996 грн/$1 накануне.

На наличном рынке в среду курс гривни снизился до 27,01-27,46 грн/$1 (купля-продажа) с 26,73-27,23 грн/$1 во вторник вечером.

На "сером" рынке курс гривни ниже - 27,28-27,51 грн/$1, а банки-прежнему сохраняют большие спрэды по сравнению с докризисным периодом. Например, у monobank -27,30-27,54 грн/$1, у ПриватБанка - до 27,10-27,55 грн/$1, у Ощадбанка - 26,60-27,25 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль - до 26,8-27,7 грн/$1.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 9 апреля 2020 года.

AUD 1 австралийский доллар - 16,8034

BYN 1 белорусский рубль - 10,6703

EUR 1 ЕВРО - 29,5762

PLN 1 польский злотый - 6,5152

CAD 1 канадский доллар - 19,3914

ILS 1 новый израильский шекель - 7,5706

NZD 1 новозеландский доллар - 16,2445

RUB 10 российских рублей - 3,5986

GBP 1 фунт стерлингов - 33,6258

CZK 1 чешская крона - 1,0877

CHF 1 швейцарский франк - 28,0116

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,8492

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 6 апреля составил 569,9 млн в долларовом эквиваленте в том числе $509,2 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что Нацбанк объяснил, куда спустил более 2 млрд долларов из своих резервов.

Также мы сообщали, что доллар обвалили на крупном сливе валюты, ходят слухи о распродаже "Нафтогаза".