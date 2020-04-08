Состояние здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона, который заразился коронавирусом, улучшается.

Об этом сообщил в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции в Лондоне, передает Интерфакс.

"Ему оказывают превосходную помощь. Премьер-министр остается в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается", - сказал министр, чье выступление транслировало британское телевидение.

"Я также могу сообщить вам, что он сидит в кровати", - добавил Сунак.

Напомним, Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он самоизолировался и лечился дома. Однако в конце прошлой недели премьер заявил, что его температура не спадает. В воскресенье его госпитализировали, а на Даунинг-стрит объяснили это предосторожностью.

Позже в понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.