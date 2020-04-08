В ближайшее время состоится заседание Верховной Рады, где должны принять законопроекты, необходимые для начала реализации новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей на встрече с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин, передает пресс-служба Офиса президента.

"На встрече обсудили итоги недавней телефонной беседы президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря США Майка Помпео. Стороны отметили конструктивный характер этого разговора и скоординировали дальнейшие действия в целях выполнения достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Ермак проинформировал американского дипломата о ситуации на Донбассе и состоянии переговоров по урегулированию конфликта.

Отмечается, что первоочередное внимание на встрече было уделено вопросам противодействия пандемии коронавируса.

Кроме того, Ермак выразил соболезнования американской стороне в связи с большими человеческими потерями, которые вызывает вирус.

Напомним, ранее председатель парламента Украины Дмитрий Разумков подтвердил перенос внеочередного заседания Рады на понедельник.

Ранее "Страна" писала, что внеочередное заседание Рады проведут на следующей неделе.