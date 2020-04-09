Украина вводит спецпошлину в размере 65% на импорт угля из России, что является фактическим его запретом, с 15 апреля.

Об этом говорится в постановлении правительства №261 от 18 марта.

Как сообщается, исключениями являются уголь марки "А" (антрацит), битуминозный уголь и коксующийся уголь для металлургической промышленности, а также уголь марки "П" (постный) для производителей электрической и тепловой энергии.

Кроме того, в тексте документа указывается, что введение специальной пошлины на импорт электрической энергии, ранее анонсированной на заседании Кабмина, документом не предусматривается.

Напомним, во время совещания с работниками угольной отрасли Украины 25 февраля президент Владимир Зеленский поручил профильному министерству ограничить импорт угля и электроэнергии.

Вчера стало известно, что Украина ограничит до нуля импорт электроэнергии из России и Беларуси.