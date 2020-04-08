В четверг, 9 апреля, в Украине ожидается солнечная весенняя погода с температуров воздуха до +22 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, ближайшей ночью уже не будет мороза. Температура воздуха не упадет ниже +1 градуса. Только в Карпатах на поверхности почвы, местами и в воздухе могут быть заморозки. Самая теплая ночь ожидается в Одесской области, где в ночные часы обещают +7-9 градусов. А самая холодная ночь придет в Житомирскую, Ровненскую и Луганскую области - от +1 до + 3 градусов.

В четверг днем небо над Украиной будет безоблачным. Теплее всего будет на западе страны, где прогреется до +22 градусов. В центральных и северных районах, а также в Николаевской области прогнозируют +18-19 градусов.

Прохладнее всего будет на востоке Украины и в Одесской и Херсонской областях, где завтра прогреется до +14-16 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

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