В Украине с 30 марта по 5 апреля зафиксированы 105 116 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Из заболевших более трети (39,5%) - это дети.

Статистика приведена на сайте Министерства здравоохранения Украины.

За неделю один заболевший скончался от гриппа. Причина смерти подтверждена методом ПЦР. С начала эпидемического сезона умер 71 больной, ни один из них не был привит против гриппа.

В Украине наблюдается региональное географическое распространение гриппа. Интенсивный показатель заболеваемости не превысил данные за аналогичный период прошлого сезона. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ была на неэпидемическом уровне.

Согласно результатам лабораторного исследования методом ПЦР, в трех из 17 образцов материалов определены вирусы гриппа: в двух - типа А(Н1)pdm09, в одном - типа B.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировались пять человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 238 019 человек.

Данные за начало апреля можно сравнить со статистикой конца марта.

Ранее "Страна" приводила мнение ученого о том, что коронавирус станет сезонным заболеванием по типу гриппа.