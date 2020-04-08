Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.

Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24" в среду, 8 апреля.

"Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник", - сказал он.

Напомним, Разумков заявлял, что внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу. Сегодня же нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк заявил о том, что оно должно состояться уже на следующей неделе - ориентировочно в понедельник.

Как сообщалось, на предстоящем заседании планируется принятие законопроекта о "ПриватБанке". Ранее "Страна" приводила слова Давида Арахамии о том, что тысячи поправок, внесенных противниками "антиколомойского" закона, могут замедлить процесс его рассмотрения.

Также мы писали, что "антиколомойский" законопроект могут попытаться принять без рассмотрения 16 тысяч поправок, которые внесли депутаты.