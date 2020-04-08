В Государственной службе занятости пояснили, как безработным стать на учет и подать документы в центр занятости онлайн в период карантина.

Соответствующая инструкция опубликована на сайте ведомства.

Чтобы подать документы в центр занятности в режиме онлайн нужно:

Скачать два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия. Для этого нужно перейти по ссылке.

Распечатать их, лично заполнить и подписать.

Отсканировать заполненные документы (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store).

Ознакомиться с перечнем других документов, которые необходимы для регистрации.

Собрать их в одну папку на компьютере, отсканировав или сделав фото необходимых бумаг.

Заархивировать все документы в единый файл и отправить его на электронную почту центра занятости. Можно выбрать любой центр, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства. Отправлять необходимо только в рабочие дни и часы выбранного отделения.

Ожидать обратной связи от центра занятости.

В течение 10 рабочих дней после карантина подать оригиналы документов.

Скриншот: dcz.gov.ua

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, к чему в Украине приведет экономический кризис из-за коронавируса.

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