Стало известно, как подать документы в центр занятности онлайн - инструкция
В Государственной службе занятости пояснили, как безработным стать на учет и подать документы в центр занятости онлайн в период карантина.
Соответствующая инструкция опубликована на сайте ведомства.
Чтобы подать документы в центр занятности в режиме онлайн нужно:
- Скачать два заявления: о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия. Для этого нужно перейти по ссылке.
- Распечатать их, лично заполнить и подписать.
- Отсканировать заполненные документы (для этого можно использовать бесплатные приложения в Play Market или App Store).
- Ознакомиться с перечнем других документов, которые необходимы для регистрации.
- Собрать их в одну папку на компьютере, отсканировав или сделав фото необходимых бумаг.
- Заархивировать все документы в единый файл и отправить его на электронную почту центра занятости. Можно выбрать любой центр, удобный для обслуживания, независимо от регистрации места жительства. Отправлять необходимо только в рабочие дни и часы выбранного отделения.
- Ожидать обратной связи от центра занятости.
- В течение 10 рабочих дней после карантина подать оригиналы документов.
Скриншот: dcz.gov.ua
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