Ультрарадикальные террористические организации "Аль-Каида" и "Исламское государство" (ИГ) назвали коронавирус воином Аллаха. По их мнению, он наказывает Запад за угнетение мусульман.

Об этом сообщает аналитический центр Фонда защиты демократии (FDD).

По словам Фонда, пока правительства во всем мире пытаются сдерживать пандемию коронавируса, "Аль-Каида" стремится использовать ее, чтобы привлечь новобранцев. На прошлой неделе джихадистские сайты и соцсети распространили послание на шести страницах высшего руководства "Аль-Каиды" под названием "Путь вперед: советы по пандемии коронавируса". Заявление адресовано западной аудитории.

В нем "Аль-Каида" уверяет, что пандемия "обнажила хрупкость глобальной экономики, в которой доминируют Соединенные Штаты". Дескать, едва президент Дональд Трамп "похвастался" экономическим ростом и самым низким в истории уровнем безработицы, как все это процветание отменил вирус. "Мощное цунами" оставило миллионы без работы и приблизило перспективу долгосрочной рецессии. "Солдат-невидимка" якобы выявил внутреннюю слабость материалистических путей Запада.

Один раздел заявления представляет собой "призыв масс в западном мире принять ислам".

"О, люди западного мира! Вы видели своими глазами силу и мощь Аллаха, явленные в этом слабом, невидимом солдате", - образно сказали о вирусе лидеры террористов.

Они пригласили потенциальных сторонников задуматься о феномене COVID-19 и "внимательно рассмотреть его более глубокие причины"

"Истина, нравится нам это или нет, такова, что эта пандемия является наказанием от Господа миров за несправедливость и угнетение, совершенные в отношении мусульман и всего человечества в целом избранными вами правительствами", - сказано в послании.

В "Аль-Каиде" отметили, что "ислам - это религия, ориентированная на гигиену", которая "придает большое значение защите человека от всех форм болезней".

В конце послания еще раз повторяется идея о том, что COVID-19 - это божественное возмездие за моральный и интеллектуальный упадок Запада.

В ИГ тоже выразили удовлетворение экономическим ущербом, нанесенным вирусом на Западе, заявив, что "крестоносцы" находятся на грани экономического бедствия, а вирус - наказание Аллаха за угнетение китайского правительства уйгурским мусульманским меньшинством.

Интересно, что обе террористические организации не упомянули, почему от заболевания страдают и в мусульманских странах, например в Иране.

Ранее "Страна" цитировала заявление главы УПЦ КП Филарета о том, что причиной пандемии коронавируса на планете являются однополые браки.