На сколько Кабмин хочет повысить штрафы за поджег травы. Фото: Facebook/Кабінет Міністрів України

Кабинет Министров хочет значительно увеличить суммы штрафов за поджег сухой травы. Сумма выплаты от виновного может достичь 85 тысяч гривен.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Из года в год весной во всех регионах все чаще наблюдаются случаи сжигания сухой растительности. Это не только создает угрозу пожаров, но и загрязняет воздух. Поэтому ответственность должна быть усилена", - подчеркнул министр.

В связи с этим Кабмин инициировал значительное повышение штрафов за поджог сухой растительности с 85 гривен до 6 тысяч гривен".

 
шмыгаль

Скриншот: Telegram/Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України

Ранее "Страна" писала, что с начала 2020 года пожары уничтожили почти 18 000 гектаров земли. Если так пойдет и дальше - то до конца года сгорит вся Украина. Поэтому пожарные призывают не жечь сухой травы

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