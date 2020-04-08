Американский сенатор-демократ Берни Сандерс заявил своему предвыборному штабу, что выходит из президентской гонки. До этого момента он был единственным соперником своего однопартийца Джо Байдена, который лидировал в гонке за выдвижение кандидатом на выборах президента в Демократической партии. Об этом пишут американские СМИ.

Таким образом, имя кандидата в президенты от демократов с большой долей вероятности можно назвать уже сейчас.

От Республиканской партии на второй срок попробует пойти нынешний президент Дональд Трамп. Выборы назначены на 3 ноября 2020 года.

Напомним, на днях стало известно, что из-за сложной эпидемситуации в США съезд Демократической партии, на котором должны назвать имя кандидата на пост президента, перенесен с июля на август.

Также мы писали о том, что миллиардер Блумберг вышел из президентской гонки в США, потратив на нее более полумиллиарда долларов.