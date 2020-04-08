Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия преодолеет "коронавирусную заразу", потому что уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.

Об этом он заявил в своем обращении к россиянам 8 апреля.

"Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, - со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем", - рассказал Путин.

По его словам, ближайшие 2-3 недели будут определяющими для борьбы с коронавирусом в России. Он похвастался, что РФ может проанализировать и подготовиться к любому варианту развития событий, имея стабильное макроэкономическое состояние, минимальный государственный долг, накопленные резервы и опыт преодоления кризисных явлений в прошлые годы.

Напомним, печенеги и половцы были объединенными тюркскими племенами, которые в Средневековье совершали набеги на Киевскую Русь (преимущественно Х-ХII вв.). Киевские князья давали им отпор. Московское княжество образовалось только в конце XIII века.

Видео: YouTube/ТНВ

Ранее сообщалось, что у врача, который устраивал президенту России Владимиру Путину экскурсию по московской больнице с больными COVID-19, обнаружили новый коронавирус.

Перед этим 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.